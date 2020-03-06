Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 83-летием Валентину Терешкову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Терешкова принадлежит к когорте настоящих героев — «смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни».

По словам Путина, профессиональная биография Терешковой, а также ее личный вклад в становление и развитие национальной космической программы являются уникальными и достойными самого глубокого признания.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза.

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