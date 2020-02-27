Сбербанк выделит грант на поиск вакцины против коронавируса

Герман Греф заявил о готовности Сбербанка выделить грант для российских ученых, который бы пошел на разработку вакцины против коронавируса, передает в четверг РИА «Новости».

«Сейчас мы обсуждаем с министрами, как мы можем помочь с этой проблемой», — сказал глава Сбербанка.

Собственно саму ситуацию с распространением коронавируса в мире Греф назвал непредсказуемой.

По его оценке, масштаб последствий будет зависит от того, как долго продлится вся эта ситуация, и как скоро удастся разработать соответствующую вакцину.

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