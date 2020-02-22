Грета Тунберг поддержала протестующих против «черного неба» в Красноярске

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с режимом «черного неба». На своей странице в Twitter она сделала репосты российских активистов, которые 21 февраля вышли на пикет против загрязнения окружающей среды.

Так, россиянка Соня Епифанцева написала в соцсетях о том, что в этот день было солнечно в Москве — но не в Красноярске, где все еще «черное небо» из-за загрязнения воздуха. Она заявила, что никто не заслуживает жить в таком «постапокалиптическом будущем».

Еще один россиянин Аршак Макичян отметил, что люди умирают от грязного воздуха. По его мнению, это должно быть причиной для того, чтобы прекратить использовать уголь на земле.

21 февраля, кроме России, климатические забастовки прошли в Ирландии, США, Великобритании, Индии и многих других странах.

Режим «черного неба» периодически вводится в Красноярске с 2012 года при накоплении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Красноярцы в этот период чаще всего отмечают дымку над городом и неприятный запах гари, в некоторых случаях у жителей наблюдаются першение в горле и раздражение глаз.