NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

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Старт ракеты-носителя «Антарес» с кораблем Cygnus с космодрома Уоллопс в штате Виргиния... Старт ракеты-носителя «Антарес» с кораблем Cygnus с космодрома Уоллопс в штате Виргиния...
Старт ракеты-носителя «Антарес» с кораблем Cygnus с космодрома Уоллопс в штате Виргиния...
Bill Ingalls/NASA via Reuters

Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ракета с космическим кораблем должна была стартовать в субботу, 15 февраля. Теперь стыковка корабля Cygnus с МКС планируется во вторник, 18 февраля.

10 февраля стало известно, что запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта.

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