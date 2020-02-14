NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ракета с космическим кораблем должна была стартовать в субботу, 15 февраля. Теперь стыковка корабля Cygnus с МКС планируется во вторник, 18 февраля.

10 февраля стало известно, что запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

— Пуск ракеты Antares отменен за 2 минуты до старта

— Запуск «Союза» с Плесецка перенесен на февраль