NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС
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Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает «Интерфакс».
Отмечается, что ракета с космическим кораблем должна была стартовать в субботу, 15 февраля. Теперь стыковка корабля Cygnus с МКС планируется во вторник, 18 февраля.
10 февраля стало известно, что запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта.
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