Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В операции принимают участие астронавт NASA Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано.
Ремонт продлится 6,5 часов, за это время астронавты протестируют новую систему охлаждения спектрометра, которая была установлена 2 декабря 2019 года.
Магнитный альфа-спектрометр был доставлен на МКС в мае 2011 года, первые поломки начались спустя три года эксплуатации прибора. После проведения необходимых ремонтных работ спектрометр должен проработать до 2024 года.
Прибор должен помочь ученым обнаружить следы антиматерии и исследовать энергетический спектр и состав первичных космических лучей.
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