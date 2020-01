Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter новый логотип Космических сил США.

Он отметил, что над созданием эмблемы шестого вида трудились дизайнеры, военные и другие специалисты.

Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх. По кругу идет надпись «Космические силы Соединенных Штатов Америки и министерство военно-воздушных сил».

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT