Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter новый логотип Космических сил США.
Он отметил, что над созданием эмблемы шестого вида трудились дизайнеры, военные и другие специалисты.
Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх. По кругу идет надпись «Космические силы Соединенных Штатов Америки и министерство военно-воздушных сил».
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After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020