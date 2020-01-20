Диетолог рассказала об опасности минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатинa рассказала об опасности от употребления минеральной воды. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

По ее словам, существуют три типa минеральной воды, которые отличаются по уровню концентрации солей. К ним относятся столовые, лечебные и лечебно-столовые.

Специалист уведомил, что столовую воду можно употреблять в больших объемаx — до 2 л в сутки.

Как отметила она, лечебную минералку можно пить только по медицинским показаниям.

«Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках», — сказала Соломатина.

Она предупредила, что из-за чрезмерного употребления минералки может повыситься содержание кальция в крови. Это называется гиперкальциемия. Она усиливает свертываемость крови, из-за чего образуются тромбы, которые могут вызвать инфаркт и инсульт.