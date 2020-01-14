США определились с местом строительства нового коллайдера
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В Брукхейвенской национальной лаборатории (штат Нью-Йорк) в США построят новую установку Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC). Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Как отмечается, установка в приблизительной стоимостью в $2 млрд будет изучать сильное взаимодействие и внутреннее строение протонов и нейтронов.
Первые испытания запланированы на 2029-2030 года.
Колладйер изучает происхождение элементарных частиц, строения материи на малых масштабах.
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