США определились с местом строительства нового коллайдера

В Брукхейвенской национальной лаборатории (штат Нью-Йорк) в США построят новую установку Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC). Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Соединенных Штатов.

Как отмечается, установка в приблизительной стоимостью в $2 млрд будет изучать сильное взаимодействие и внутреннее строение протонов и нейтронов.

Первые испытания запланированы на 2029-2030 года.

Колладйер изучает происхождение элементарных частиц, строения материи на малых масштабах.

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