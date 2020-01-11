В правительстве назвали «ахиллесову пяту» космической индустрии в России

Вице-премьер России Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» российской космической промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, космической отрасли необходимо сформировать понятную политику, в основе которой должны находиться принципы унификации и стандартизации решений. Борисов добавил, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство».

«Это «ахиллесова пята» отрасли сегодня», — сказал он.

Вице-премьер считает, что руководству Роскосмоса нужно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна гордилась космической индустрией.