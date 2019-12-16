Ученые рассказали, чем опасны вейпы

Вейперы страдают от болезней легких на 29% чаще, чем те, кто не парит и не курит, выяснили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Авторы работы на протяжении трех лет наблюдали более чем за 32 тыс. человек, часть из которых была курильщиками, часть — вейперами, часть и парила, и курила, а остальные не делали ни того, ни другого. У вейперов, даже после поправки на употребление сигарет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит и эмфизема наблюдались на треть чаще, чем у тех, кто не курил и не парил.

Курильщики, впрочем, страдали от болезней легких еще чаще — у них они встречались в 2,5 раза чаще, чем у тех, кто ничего не употреблял. Больше всех страдали те, кто пристрастился и к вейпам, и к сигаретам — у них болезни легких наблюдались в 3,3 раза чаще.

Эксперименты на животных позволяют предположить, что химические вещества, выделяющиеся с паром при нагревании, способны проникать в ткани легких и повреждать их, поясняют исследователи. Они рекомендуют отказаться не только от сигарет, но и от вейпов.