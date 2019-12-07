Крымские астрономы определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории малых тел Солнечной системы Николая Киселева.

Поясняется, что астероиды типа Аполлона — это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны.

По словам Киселева, 25 октября 2019 года такой астероид прошел на минимальном расстоянии от Земли, 6,2 млн километров.

Ученые рассчитали диаметр тела. Он составил 326 м.

Астроном отмечает, что астероид отнесен к группе потенциально опасных из-за нестабильности орбиты, которая изменяется под влиянием на него гравитации планет и Солнца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первая межзвездная комета пролетит максимально близко к Земле в конце декабря

— Об опасности приближающегося к Земле астероида рассказали астрономы

— Неизвестный астероид размером с челябинский метеорит приближается к Земле