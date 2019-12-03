Ученые выяснили, что половина бездомных имеет травмы головы

Половина бездомных людей получала травмы головы, выяснили психиатры из Университета Британской Колумбии в Канаде. Эти повреждения могли стать как следствием, так и причиной их статуса, считают исследователи. Работа была опубликована в журнале Lancet Public Health.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья бездомных людей в Австралии, Канаде, Японии, Южной Корее, Великобритании и США. Как оказалось, 53% из них получали черепно-мозговые травмы — это в 2,3-4 раза больше показателя для населения в целом.

Четверть бездомных страдала от умеренных и тяжелых травм головы — в десять раз больше, чем население в среднем.

Однако неизвестно, были получены травмы до или после того, как человек оказался на улице, отмечают авторы работы. Известно, что травмы головы могут приводить к психическим и неврологическим расстройствам. Подобные болезни ухудшают социальное и экономическое положение человека, увеличивая его риск стать бездомным.

Так или иначе, здоровье бездомных людей находится под угрозой, говорят исследователи — треть их смертей можно было бы предотвратить с помощью надлежащей медицинской помощи. Они настаивают на важности дальнейших исследований о том, как забота о здоровье бездомных способна улучшить их жизнь.