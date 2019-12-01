Ученые назвали предотвращающий старение «утренний» напиток

Ученые из Бразилии, США, Франции и Германии заявили, что начинать утро с кофе полезно, так как содержащие кофеин напитки способствуют препятствованию старения мозга, передает «Российская газета».

Также, по словам исследователей, кофе может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Кроме того, утверждают ученые, употребление одной чашки кофе в день снижает риск рака печени.

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