«Прогресс МС-12» отстыковался от МКС
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
Уточняется, что физическое разделение корабля и станции произошло в 13.25 мск.
Двигатели корабля будут включены на торможение в 16.39 мск, после чего он войдет в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит.
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