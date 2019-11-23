В Египте обнаружили «целый музей» мумий животных и древних памятников

В районе комплекса Саккара в пригороде Каира обнаружили масштабное захоронение мумий животных и птиц, а также артефакты разных периодов истории Древнего Египта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

По его словам найденные реликвии можно было бы поместить в целый музей.

Наибольший интерес у египетских археологов вызвали мумии двух львят.

Исследователям также удалось обнаружить мумии кошек, мумифицированного мангуста, крокодилов небольшого размера, телят, соколов.

«Мы сейчас рассматриваем, в какие действующие музеи направить эти находки, но, возможно, будет создан и отдельный музей», — сказал аль-Анани.

По словам главы археологической миссии в Саккаре Мухаммеда Юсефа, находки относятся к XXVI династии фараонов, которые правили примерно 2700 лет назад.

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