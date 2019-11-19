В России заявили о начале исследования медицинской марихуаны

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в России инициировали поиск конопли для использования в медицинских целях, передает РИА «Новости».

По его словам, ведутся поиски тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают у человека тяжелые психозы и прочие побочные эффекты.

«Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится», — сказал Брюн.

Он добавил, что при курении марихуаны психозы зафиксированы в 1-3% случаев.

Специалист отметил, что это очень большая цифра, а само употребление конопли может сделать человека инвалидом.

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