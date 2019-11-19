Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет

Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в октябре 2020 года на МКС может направиться полностью российский экипаж «Союза», если Роскосмос не предоставит хотя бы одно место астронавтам NASA или иному зарубежному агентству.

Так команда корабля «Союз МС-17» состоит из Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Николая Чуба.

Кроме того, весной 2020 года на МКС может полететь корабль, экипаж которого состоит сразу из трех Сергеев. На борту корабля «Союз МС-18», согласно утверждению межведомственной комиссии, окажутся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков.

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