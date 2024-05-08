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В Ульяновской области машина столкнулась с «Газелью», пострадали пять человек

В Ульяновской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Ульяновской области произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в районе поселка Лощина. По версии правоохранителей, машина марки Lada столкнулась с «Газелью». На кадрах с места происшествия заметно, что маршрутка съехала с дороги, передняя часть получила серьезные повреждения. Рядом с автомобилем остановилась машина сотрудников МЧС.

По предварительной информации, пять пассажиров «Газели» пострадали, их доставили в медицинские учреждения, одну женщину медикам спасти не удалось.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru, среди пострадавших оказались двое мужчин. Предположительно, в больницу после аварии попали дети. Официального подтверждения на данный момент нет.

Ранее в Ростове школьник угнал у отца машину и устроил ДТП.

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