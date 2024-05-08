Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ИИХФ наложила штраф на ФХР из-за вратаря Федотова

ИИХФ наложила штраф на ФХР из-за выступлений Федотова за ЦСКА в КХЛ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) наложил штраф на Федерацию хоккея России из-за того, что голкипер Иван Федотов выступал за московский ЦСКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает сайт ФХР.

ИИХФ наказал ФХР штрафом в размере 1 миллиона швейцарских франков.

Перед стартом сезона-2022/23 Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. До этого, 3 июля, заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» в конце регулярного сезона-2023/24.

Ранее Федотов заявил, что надеется на понимание окружающих.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами