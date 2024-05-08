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В Британии признали успехи ВС РФ на Украине

Глава штаба британской обороны Радакин признал успехи ВС РФ на Украине

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Глава штаба британской обороны Тони Радакин признал успехи ВС РФ на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Радакина, Россия «смогла добиться умеренных тактических успехов». При этом он подчеркнул, что украинский конфликт представляет собой, в первую очередь, «битву идей». На этом фоне он отметил, что мир «становится более опасным», что лишь усугубил удар Ирана по Израилю.

До этого Радакин предрек увеличение числа ударов ВСУ по территории России.

«По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы... ее способность продолжать глубокие операции будет становиться особенностью войны», — сказал Радакин, подчеркнув, что подобные удары «безусловно, имеют эффект».

При этом в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.

Ранее в Британии оценили успехи военного производства России.

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