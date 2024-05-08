Сегодня в Европе правят потомки коллаборационистов и предателей, а где-то — и выживших нацистов. Об этом в статье для портала «История.рф» написал председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Мединский заявил, что настоящих героев европейского Сопротивления, людей чести и наследников рыцарской доблести Великой Европы давно нет в живых.

«Сегодня в Европе у власти — не их потомки. Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то — и выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий», — написал он.

8 мая бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в неблагодарности России за ее прошлые заслуги. Немецкий канцлер до этого опубликовал пост о том, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напомнить всем о необходимости защищать мир и свободу.

3 мая глава молдавской запрещенной оппозиционной партии «Шор» Илан Шор сказал, что Европа сегодня боится быть благодарной Советскому Союзу за свободу европейских стран, забвение подвига советских воинов является подлостью, поэтому молдавский политический блок «Победа» присоединится к митингу и шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая.

Ранее посольство России осудило запрет на флаг РФ в День Победы в Берлине.