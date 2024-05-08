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«Краснодару» предсказали болезненное падение в турнирной таблице

Экс-форвард «Динамо» Терехин предсказал «Краснодару» падение в турнирной таблице

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин в интервью Legalbet заявил, что не верит в чемпионство «Краснодара» по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, «быки» в оставшихся турах могут вообще не набрать ни одного очка и откатиться за пределы медальной тройки.

«У «Краснодара» самый сильный календарь. Они могут вообще ни одного очка не набрать, а могут и набрать, это непредсказуемая команда. Не удивлюсь, если они откатятся на третье место. Они могут и на четвертое упасть, если не наберут необходимого количества очков», — заявил Терехин.

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и на балл отставая от лидирующего «Зенита». В минувшем туре сине-бело-голубые потеряли очки, сыграв вничью с «Факелом» 1:1, но при этом и «Краснодар» упустил шанс выйти на первое место, дома проиграв «Ахмату» 0:1.

Ранее был назван самый дорогой футбольный клуб в мире.

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