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Стало известно, в каких случаях сладкая и жирная пища провоцирует рак

Daily Mail: сладкая и жирная еда может провоцировать рак при наличии ожирения

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Freepik.com

Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли может привести к увеличению веса. В связи с нездоровой массой тела в организме человека может усилиться выработка гормонов роста, потенциально провоцирующих рак. Об этом изданию Daily Mail рассказал Мэтью Ламберт, один из диетологов Международного фонда исследований рака (WCRF).

Специалист по питанию объяснил, что люди чаще всего переедают так называемыми «вредными» продуктами, в состав которых входит много жиров, сахара и соли. В их число входит фастфуд, выпечка, шоколад, мороженое и чипсы. Переедание рано или поздно приводит к увеличению веса или даже к ожирению. Избыток подкожного жира, в свою очередь, вызывает ускоренный синтез гормонов роста в организме.

Они обеспечивают деление клеток для формирования структур костей и внутренних органов в процессе роста у детей и подростков, а также регулируют обмен веществ у взрослых людей. При ожирении ускоренному делению могут подвергаться не только нормальные, но и раковые клетки.

Ламберт добавил, что у людей с излишним весом иммунные клетки «притягиваются» к участкам тела, где много жировых клеток. Чрезмерная активность первых может спровоцировать воспаление в организме и выступить еще один фактором ускоренного деления нежелательных клеток.

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