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Полицейские изъяли крупную партию гашиша, который везли в Москву

В Подмосковье полицейские изъяли крупную партию гашиша

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Пресс-центр МВД России

В Подмосковье полицейские изъяли крупную партию гашиша, которую везли в Москву. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили малотоннажный автомобиль, водитель которого при проверке документов сильно нервничал. Полицейские решили осмотреть транспортное средство и обнаружили под коробками с бумажными салфетками более 2,9 тысячи свертков с прессованным растительным веществом. Водителя и пассажира, находившегося в машине, задержали.

Обнаруженные брикеты общей массой около 300 килограммов передали на исследование. Согласно заключению, в 240 свертках находился гашиш. Остальное продолжают проверять.

Задержанные сообщили, что забрали наркотики из леса в Тверской области и везли их в Москву. В их отношении возбуждено уголовное дело, фигурантов поместили под стражу.

Ранее москвич забыл наркотики и документы на столике во «Вкусно – и точка».

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