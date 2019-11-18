ГОСТ по адаптации к изменениям климата введут в России

В российских регионах в 2020 году начнет действовать госстандарт по адаптации к климатическим изменениям. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

«Для снижения угроз, возникающих по причине изменения климата, организациям всех видов необходимо уметь адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям», —добавили в пресс-службе Росстандарта.

Изменения коснутся различных предприятий и компаний, которым порекомендуют учитывать при работе ситуацию с климатом в регионе и его изменениями. Например, из-за жаркой погоды в Британии деформировалось железное полотно, а положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям. Введенные стандарты позволят компаниям не переплачивать за это, пояснил разработчик ГОСТа.

Под адаптацией имеется в виду предварительное планирование и оценка экологического воздействия, уже потом разработка конкретных мер.