Зам Рогозина процитировал Сталина вместо Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что ему запрещают цитировать на официальных мероприятиях основателя американской корпорации SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина…», — сказал он.

Также Урличич процитировал Иосифа Сталина, добавив, что не все знают слова из фразы «кадры, овладевшие техникой, решают все».

Кто именно запрещает ему приводить слова Маска, сотрудник корпорации не сказал.

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