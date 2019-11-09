NASA представило свой первый электрический самолет

NASA, которое наиболее известно своими многочисленными космическими разработками, продемонстрировало первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года, передает Reuters.

Уточняется, что до первого испытательного полета в небе остается менее года. Maxwell станет первым пилотируемым самолетом агентства, разработанным за два десятилетия.

NASA также продемонстрировало недавно построенный симулятор, который позволяет инженерам и пилотам почувствовать, как будет маневрировать готовая версия Х-57 в полете.

Окончательная модификация самолета будет иметь более узкие, легкие крылья, оснащенные в общей сложности 14 электрическими двигателями.

Отмечается также, что из-за ограничений батареи, самолет будет использоваться на короткие рейсы в качестве воздушного такси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров.

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