Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами года

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выявил два слова, которые стали самыми популярными у российских СМИ в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Чаще всего медиа писали слово «пожар», на втором месте расположилось слово «протест». Частота употребления слова-победителя выросло в пять раз, по сравнению с предыдущими годами. Слово «протест» стали использовать в три раза активнее, чем до этого.

По словам руководителя проекта Михаила Осадчия, победа «пожара» обусловлена частым упоминанием в связи с возгоранием в Нотр-Дам-де-Пари и огнем в российских лесах в 2019 году. В свою очередь, слово «протест» чаще всего употреблялось СМИ в контексте акции в Москве, Гонконге и Париже.

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