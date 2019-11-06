В Роспотребнадзоре рассказали, как принимать БАДы

Рекомендации по употреблению биологически активных добавок (БАД) к пище были опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отмечается, что особое значение имеет время и обстоятельства приема добавок, так как данные факторы могут повлиять на эффективность и безопасность веществ для организма.

Так, мультивитамины следует принимать по полдозы за завтраком и полдозы с основным приемом пищи. При употреблении отдельных витаминов и минеральных веществ нужно учитывать их сочетаемость с другими принимаемыми добавками.

БАДы с омега-3 лучше всего принимать утром с мультивитаминами. Следует отказаться от их приема перед тренировками.

В рекомендациях также говорится, что лучшим способом получить необходимые вещества является разнообразное питание. Единственной группой людей, которым необходим прием добавок, считаются веганы и вегетарианцы, им следует ввести в свой рацион омега-3 и витамин B12.

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