«Союз МС-13» отчалил от МКС для перестыковки

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль, передает РИА «Новости».

Он должен освободить порт для повторной попытки стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор».

На борту «Союз МС-13» находятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Операция по перестыковке корабля проводится Скворцовым в ручном режиме, а экипаж для безопасности находится в скафандрах «Сокол».