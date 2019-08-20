Специалисты назвали опасную для здоровья окружность талии

Эксперты Минздрава назвали максимально допустимый объем талии, который не будет опасен для здоровья, сообщает РИА «Новости».

Согласно рекомендациям, объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94 сантиметра. Отмечается, что такие параметры могут предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, предотвращению развития инфаркта и инсульта способствует отказ от курения, ежедневное употребление 500 гр овощей и фруктов и 30-минутная умеренная физическая активность. Также специалисты советуют есть не более 5 гр соли в сутки.

Уточняется, что до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления, который может привести к развитию инсульта и инфаркта.

Ранее сообщалось, что ожирение провоцирует развитие рака.