Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА «Новости».

По его словам, для мужчин подобные заболевания представляют большую опасность, чем для женщин.

«…у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий», — сказал Попов.

Он добавил, что женщины более спокойны и устойчивы к стрессу. Сердечно-сосудистым заболеваниям способствуют генетические факторы, вредные привычки и неправильное питание.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает», — заявил Попов.

Он заметил, что мнение о положительном влиянии на сердце одного бокала красного вина в день не имеет научного подтверждения. Исследования показали, что на сосуды оно никак не влияет. При этом эта доза не считается большой, поэтому можно себе ее позволить как средство для снятия стресса.

Ранее сообщалось, что жительница Италии застряла в лифте, где она провела 27 часов. Она справилась с бедой при помощи бутылки вина.