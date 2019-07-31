Выявлены снижающие давление напитки

Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным специалистов, нормализовать давление помогает зеленый чай и охлажденный каркаде. Кроме того, с понижением отлично справятся некоторые соки. Речь идет о свежем ананасовом и свекольном соке.

Эксперты настоятельно порекомендовали всем, у кого повышено давление, присмотреться к свекле и добавить ее в свой ежедневный рацион.

Ранее был найден способ понизить артериальное давление.