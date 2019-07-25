Основные ошибки при похудении назвали эксперты

Диетологи назвали основные ошибки худеющих. Об этом сообщает ИА «Версия»

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По мнению экспертов, самым эффективным способом похудеть является правильное питание.

Также для того, чтобы достичь идеального веса необходимо не пропускать завтрак. Утром можно съесть что-то легкое: омлет, бутерброд с сыром, творог. Первый прием пищи должен принести насыщение, тогда в течение дня человек съест меньше и, соответственно, быстрее похудеет.

Питаться нужно каждые четыре часа небольшими порциями, это позволит заглушить чувство голода.

Диетологи также отмечают, что в день человек должен потреблять не менее 1200 калорий. Все калории необходимо равномерно распределять на четыре приема пищи.

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