Робот Федор заговорил

Роботу «Федору», который должен полететь на МКС, добавили функцию голосового помощника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

Как отмечается, данная функция была добавлена для того, чтобы он мог общаться с космонавтами.

Уточняется, что на настоящий момент робота адаптируют к воспроизведению и восприятию человеческой речи.

«Планируется, что таким образом он будет обмениваться данными с членами экипажа», — уточнили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Федор» является первым в России человекообразным роботом. Он умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета.

Ранее сообщалось, что робота Федора научили работать грузчиком.