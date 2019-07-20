Обнаружена связь между раком и рентгеном

Британские ученые обнаружили связь между риском возникновения рака и рентгеном. Об этом сообщает MedicalXpress.

По их словам, даже низкие дозы радиации, которые равны трем сеанса компьютерной томографии, увеличивают количество клеток с генными мутациями P53.

Эти клетки, пояснили ученые, ответственны за появление и развитие рака.

Исследователи также добавили, что у всех людей в организме есть клетки, которые могут превратиться в рак.

Причем, как уточнили специалисты, их число с возрастом увеличивается. Однако лишь немногие их них превращаются в злокачественные клетки.

Ранее была названа причина 90% онкологических заболеваний.