Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался

Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом посадивший корабль «Аполлон-11» на поверхность Луны, заявил президенту США Дональду Трампу, что разочарован тем, что происходит в NASA последние 15 лет. Об этом пишет Politico.

Олдрин пожаловался на то, что в последние годы космическая программа США была не в состоянии соответствовать достижениям своих ранних лет.

«У США есть космический корабль номер один, и они при этом не могут попасть на лунную орбиту», — отметил Олдрин.

По мнению астронавта, встреча с Трампом прошла великолепно.

Ранее Олдрин исправил ошибку в фильме «Человек на Луне».