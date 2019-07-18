В США потребовали найти останки детей Николая II

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Император Николай Александрович Романов (сидит в центре) с невестой Александрой Федоровной (слева) и... Император Николай Александрович Романов (сидит в центре) с невестой Александрой Федоровной (слева) и...
Император Николай Александрович Романов (сидит в центре) с невестой Александрой Федоровной (слева) и...
РИА Новости

Американский исследователь Петр Сарандинаки потребовал продолжить поиски детей российского императора Николая II, передает РИА «Новости».

Речь идет о наследниках царевиче Алексее и княжне Марии.

Ученый заявил, что найденных уже фрагментов недостаточно.

Он заявил о готовности инициировать экспедицию в той местности, где были обнаружены 44 костных фрагмента тел.

Ученый выразил желание вернуться на поляну, где находились захоронения, для детальной экспертизы.