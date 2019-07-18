В США потребовали найти останки детей Николая II
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Американский исследователь Петр Сарандинаки потребовал продолжить поиски детей российского императора Николая II, передает РИА «Новости».
Речь идет о наследниках царевиче Алексее и княжне Марии.
Ученый заявил, что найденных уже фрагментов недостаточно.
Он заявил о готовности инициировать экспедицию в той местности, где были обнаружены 44 костных фрагмента тел.
Ученый выразил желание вернуться на поляну, где находились захоронения, для детальной экспертизы.