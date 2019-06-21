Шоколад спасет от диабета, выяснили ученые

Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне в США пришли к выводу, что фенольные соединения, содержащиеся в шелухе какое-бобов, могут предотвратить резистентность к инсулину, который приводит к сердечно-сусудистым заболеванием и диабету. Об этом сообщает MedicalXress.

Оказалось, что фенольные соединения способствовали восстановлению поврежденных митохондрий, блокировали воспалительные процессы, уменьшали степень накопления жира в адипоцитах.

По мнению исследователей, потребление веществ экстракта может предотвратить митохондриальную дисфункцию, приводящую к сопротивляемости инсулину. Они предполагают, что фенолы можно извлекать из шелухи для добавления в продукты, повышая их пищевую ценность.

Ранее был найден способ понизить артериальное давление.