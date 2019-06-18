Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат «Сиресп» будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА «Новости».

В информационном письме говорится о решении польского производителя сиропа от кашля «Медана Фарма» изъять продукцию, которая может нанести риск пациентам, а не лечить.

Из-за наличия в составе такого же вещества фенспирид в феврале этого года с прилавков аптек были изъяты «Эриспал» французской компанией «Лаборатории Сервье», а также его аналоги «Эпистат» и «Эриспирус».

Ранее сообщалось, что «Эриспирус» является опасным для сердца.