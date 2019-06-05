Дневники группы Дятлова передали прокуратуре

Дневники, которые были написаны членами группы Дятлова, передали прокуратуре для новой проверки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу общественного фонда памяти туристам, погибшим в 1959 году, Юрия Кунцевича.

Как отмечается, на настоящий момент рассматривается сразу несколько версий. Среди них — сход снежных плит, ураган, лавина.

Уточняется, что к делу приложили фото, а также записи, сделанные дятловцами. Результаты проверки предоставят в августе 2019 года.

Группа Дятлова скончалась в 1959 году на Урале. Считается, что причиной смерти лыжников стало переохлаждение, однако на их телах обнаружили серьезные травмы.

Ранее были названы сроки прокурорской проверки по гибели тургруппы Дятлова.