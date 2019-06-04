Ученые: чистка зубов защитит от болезни Альцгеймера

Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее уже было известно, что бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.

Исследователи подчеркивают, что бактерии сами по себе не вызывают болезнь Альцгеймера, но способны повысить риск ее развития и способствуют ее более быстрому прогрессированию. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.

Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.