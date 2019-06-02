Названы три неожиданные причины появления рака кожи

Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет «Российская газета».

Также на развитие рака влияют недосыпы — меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. Поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00.

Более того риск развития меланомы повышает курение. Третьей причиной может являться употребление продуктов, в составе которых находятся пестициды и ядовитые пищевые добавки.