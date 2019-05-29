Российские космонавты оказались в открытом космосе

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что им предстоит установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря», забрать с модуля «Поиск» аппаратуру эксперимента «Тест» по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

Также космонавты почистят иллюминаторы модуля «Поиск» и возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента «Тест».

Ранее сообщалось, что астронавты на МКС не смогут спать из-за жары.