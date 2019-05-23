Российские ракетные двигатели РД-120 хотят многие страны, заявил Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что целый ряд стран захотели купить у российской стороны ракетные двигатели РД-120. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, многие страны уже обратились с предложением по закупкам к России.

«Двигатель РД-120 — очень популярная машина», — отметил Рогозин.

Ранее сообщалось, что Россия вывела производство двигателя РД-120 с Украины.

РД-120 — жидкостный ракетный двигатель, разработанный в 1985 году для использования в качестве маршевого второй ступени на ракетах-носителях семейства «Зенит».