Что вызывает рак легких у некурящих людей, выяснили ученые

Исследователи из Университетского колледжа Лондона назвали причины появления рака легких у некурящих людей. Об этом сообщает Journal of the Royal Society of Medicine.

По словам ученых, именно воздействие вредных веществ на производстве, а также загрязнение воздуха в городах и пассивное курение стали основными причинами развития рака легких.

Также директор центра онкологических исследований лондонского колледжа профессор Мик Рик отметил, что многие некурящие люди не верят в то, что у них может возникнуть такое заболевание.

Он уточнил, что по этой причине многие из них обращаются в больницу поздно, уменьшая тем самым свои шансы на выздоровление.

