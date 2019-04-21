Ученые не способны понять зарождение Вселенной, считает патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые никогда не смогут понять «божественную тайну» зарождения Вселенной, передает ТАСС.

По словам патриарха, зарождение Вселенной — «неразгаданное чудо» и горделивые ученые не познают этой тайны.

«Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие ученые», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Также епископ Русской православной церкви считает, что современные ученые почти ничего не знают о Вселенной. Они пытаются объяснить явление, которые нельзя понять без признания божественного акта творения.

Патриарх раскрыл всем ученым секрет зарождения всего. По его словам, не стоит искать «некую точку», из которой материя наполнила Вселенную и произошел взрыв, позволивший образоваться пространству. Проще всего, считает предстоятель РПЦ, было бы сказать, что это «божественный акт творения».

«Ведь проще всего было бы сказать — ну, божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания», — добавил патриарх Кирилл.