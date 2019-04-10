Жизнь может существовать на ближайших соседях Земли, доказали ученые

Американские планетологи заявили, что планета Проксима Центавра, а также три планеты из системы TRAPPIST-1 могут быть обитаемыми, несмотря на высокий уровень ультрафиолета на их поверхности. Об этом говорится в журнале MNRAS.

По словам ученых, на ранней Земле условия были еще более суровыми: миллионы лет назад у Земли не было защитного озонового слоя от ультрафиолета, а также сильного магнитного поля, которое защищало бы ее от вспышек и влияния космических лучей. Однако это не помешало появлению жизни на планете.

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Соответственно, нет каких-то непреодолимых препятствий для зарождения жизни на Проксиме b или других, более благополучных планетах у красных карликов, подчеркнули ученые.

«Учитывая то, что жизнь на Земле существует фактически с момента ее формирования, мы показали, что ультрафиолетовое излучение не будет главным препятствием для появления микробов и на планетах у красных карликов», — отметила Лиза Кальтенеггер из института Карла Сагана в Итаке.

Как отмечается, все вышеназванные планеты объединяет то, что они небольшого размера, находятся в «зоне жизни», то есть на орбите, где вода может существовать в жидком виде, а также вращаются вокруг красных карликовых планет.

Ранее сообщалось, что имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в Сети.