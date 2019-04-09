Ростех отреагировал на доклад Чайки о хищениях

Ростех сообщил, что находится в плотном взаимодействии с Генпрокуратурой по вопросам хищений, выявленных на предприятиях госкорпорации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Речь идет о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности Ростеха и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки», — сказали в пресс-службе Ростеха.

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Отмечается, что за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел.

Ранее стало известно, что в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб.