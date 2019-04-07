О начале активности клещей предупредили россиян

Роспотребнадзор сообщил о начале активности клещей по всей России. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Во всех субъектах Российской Федерации Роспотребнадзором организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, с начала года от клещевого энцефалита привито более 800 тысяч человек, планируется привить более 3 млн.

В ведомстве напомнили, что в случае укуса снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию.

Роспотребнадзор рассказал, что клещевой вирусный энцефалит начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов. Заболевание может быть вылечено полностью, но также привести к инвалидности и смерти.